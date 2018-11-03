Туреччина передала РФ список українських політв’язнів на звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган передав російській стороні список українських політв’язнів. Про це він повідомив на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.
“Ми домовились про те, що стосовно тих, хто незаконно утримується в окупованому Криму і на території РФ, будемо продовжувати координацію щодо продовження процесу звільнення політв’язнів”, — сказав український лідер.
Своєї чергою Ердоган нагадав, що раніше Росія видала Туреччині двох українських політв’язнів — Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова.
“Цього разу ми отримали більш довгий список, який ми одразу, негайно передали російській стороні. Я бажаю, щоб ми слідкували за цим процесом і успішно його вирішили”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, у серпні 2018 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив лідера кримських татар Мустафу Джемілєва надати йому список українських в’язнів у російських тюрмах, з приводу яких він пообіцяв “говорити з Путіним”.
Нагадаємо, 25 жовтня 2017 року Чийгоза і Умерова в РФ звільнили і передали Туреччині.