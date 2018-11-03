Турция передала РФ список украинских политзаключенных на освобождение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российской стороне список украинских политзаключенных. Об этом он сообщил на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Мы договорились о том, что в отношении тех, кто незаконно содержится в оккупированном Крыму и на территории РФ, будем продолжать координацию о продолжении процесса освобождения политзаключенных", - сказал украинский лидер.
В свою очередь Эрдоган напомнил, что ранее Россия выдала Турции двух украинских политзаключенных - Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.
"На этот раз мы получили более длинный список, который мы сразу, немедленно передали российской стороне. Я хочу, чтобы мы следили за этим процессом и успешно его решили", - заявил он.
Как сообщал УНН, в августе 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских узников в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал "говорить с Путиным".
Напомним, 25 октября 2017 года Чийгоза и Умерова в РФ освободили и передали Турции.