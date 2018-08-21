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Ердоган попросив у Джемілєва список в’язнів Кремля

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив лідера кримських татар Мустафу Джемілєва надати йому список українських в’язнів у російських тюрмах, з приводу яких він пообіцяв “говорити з Путіним”. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Джемілєва виданню “Радіо Свобода”.

Ердоган попросив у Джемілєва список в’язнів Кремля

“Під час останніх зустрічей, а це було 12 липня, ми разом з (президентом України Петром) Порошенком були на відкритті Трансанатолійської газової системи, у нас знову відбулася зустріч з Ердоганом, я йому сказав, що зараз у російських в’язницях понад 70 наших політв’язнів. Зробіть, домовтеся з Путіним про їхнє звільнення! Він сказав: звісно, ми вживатимемо якихось заходів, але ви назвіть хоча б кілька імен. Я назвав Сенцова, Кольченка...”, — сказав Мустафа Джемілєв.

За його словами, кілька днів тому МЗС Туреччини попросило повний список політв’язнів.

Він також вважає, що: “Я думаю, що все одно вони говоритимуть з (президентом Росії Володимиром) Путіним. Але наскільки виявиться продуктивною розмова? Я ще запитував: чи є у вас там „в заначці“ ще російські терористи, щоб обміняти? Хоча, з моєї точки зору, це взагалі-то аморально — міняти абсолютно безневинних людей, патріотів своєї країни на терористів, на людей, у котрих руки по лікті в крові”.

Як повідомляв УНН, у Кремлі заявили, що Трамп не висував Путіну умов щодо України для зняття санкцій.

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