У Кремлі заявили, що Трамп не висував Путіну умов щодо України для зняття санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Під час саміту лідерів РФ і США - Володимира Путіна і Дональда Трампа - американський президент не порушував питання про те, яких дій в Україні або в Сирії Вашингтон чекає від Москви для того, щоб пом'якшити або зняти санкції з РФ. Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ні. Взагалі про це мова не заходила", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.
Говорячи про ситуацію в Україні, представник Кремля заявив, що розв'язання кризи в країні "неабияк заморозилося".
"... тут теж потрібно якось конкретизувати, що очікується від Росії в плані українських справ і чому нічого не очікується від київської влади", - додав він.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що був би готовий розглянути можливість зняття з Росії американських санкцій в тому випадку, якщо Москва почала б робити спільні з Вашингтоном кроки в тому числі щодо Сирії та України.