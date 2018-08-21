Трамп назвав умову зняття санкцій з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп був би готовий розглянути можливість зняття з Росії американських санкцій в тому випадку, якщо Москва почала б робити спільні з Вашингтоном кроки в тому числі по Сирії та Україні. Про це Трамп заявив в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє УНН.
Він зазначив, що питання санкцій не порушувалося під час його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, однак окреслив умову для можливого їх зняття. “Я це розгляну, якщо вони зроблять що-небудь, що буде в нашу користь. Але без цього я цього розглядати не збираюся”, — зазначив він. При цьому Трамп звернув увагу на те, що з Путіним він також обговорював питання приналежності Криму, безпеку Ізраїлю, ситуацію на Україні і газопровід “Північний потік — 2”.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп не очікує значних результатів від торговельних переговорів між емісарами США і Китаю в Вашингтоні на цьому тижні.