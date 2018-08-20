Трамп не очікує великих результатів від нових торгових переговорів США і КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп не очікує значних результатів від торговельних переговорів між емісарами США і Китаю в Вашингтоні на цьому тижні. Відповідну думку він висловив в понеділок в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє УНН.
Крім того, глава держави повідомив, що “не ставить часових рамок” для переговорів з Китаєм щодо вирішення торговельних питань.
Раніше повідомлялося, що китайська делегація на чолі з заступником міністра комерції КНР Ван Шоувенем відвідає Вашингтон для проведення переговорів з торговельних питань 22-23 серпня.
Трамп неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит в торгівлі з КНР. 15 червня він оголосив, що у зв’язку з нібито крадіжкою Китаєм американської інтелектуальної власності і технологій, а також тим, що Пекін вдається до несправедливої торгової практики, США введуть мита в розмірі 25% на імпортовані з цієї країни товари на суму 50 млрд доларів. Влада КНР відповіла тарифами стосовно імпортованої американської продукції на аналогічну вартість.
Як повідомляв УНН, в Ірані знову пояснили відмову від зустрічі Роухані і Трампа.