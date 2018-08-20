Трамп не ожидает больших результатов от новых торговых переговоров США и КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп не ожидает значительных результатов от торговых переговоров между эмиссарами США и Китая в Вашингтоне на этой неделе. Соответствующее мнение он высказал в понедельник в интервью агентству Reuters, сообщает УНН.
Кроме того, глава государства сообщил, что “не ставит временных рамок” для переговоров с Китаем по решению торговых вопросов.
Ранее сообщалось, что китайская делегация во главе с заместителем министра коммерции КНР Ван Шоувэнем посетит Вашингтон для проведения переговоров по торговым вопросам 22-23 августа.
Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 млрд долларов. Власти КНР ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.
Как сообщал УНН, в Иране снова объяснили отказ от встречи Роухани и Трампа.