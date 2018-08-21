Трамп назвал условие снятия санкций с России

Он отметил, что вопрос санкций не поднимался во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако обозначил условие для возможного их снятия. “Я это рассмотрю, если они сделают что-либо, что будет в нашу пользу. Но без этого я этого рассматривать не собираюсь”, — отметил он. При этом Трамп обратил внимание на то, что с Путиным он также обсуждал вопрос принадлежности Крыма, безопасность Израиля, ситуацию на Украине и газопровод “Северный поток — 2”.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп не ожидает значительных результатов от торговых переговоров между эмиссарами США и Китая в Вашингтоне на этой неделе.