Трамп назвал условие снятия санкций с России
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп был бы готов рассмотреть возможность снятия с России американских санкций в том случае, если Москва начала бы предпринимать совместные с Вашингтоном шаги в том числе по Сирии и Украине. Об этом Трамп заявил в интервью агентству Reuters, сообщает УНН.
Он отметил, что вопрос санкций не поднимался во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако обозначил условие для возможного их снятия. “Я это рассмотрю, если они сделают что-либо, что будет в нашу пользу. Но без этого я этого рассматривать не собираюсь”, — отметил он. При этом Трамп обратил внимание на то, что с Путиным он также обсуждал вопрос принадлежности Крыма, безопасность Израиля, ситуацию на Украине и газопровод “Северный поток — 2”.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп не ожидает значительных результатов от торговых переговоров между эмиссарами США и Китая в Вашингтоне на этой неделе.