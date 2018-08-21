В Кремле заявили, что Трамп не выдвигал Путину условий по Украине для снятия санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Во время саммита лидеров РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - американский президент не поднимал вопроса о том, каких действий в Украине или в Сирии Вашингтон ждет от Москвы для того, чтобы смягчить или снять санкции с РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Нет. Вообще об этом речь не заходила", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Говоря о ситуации в Украине, представитель Кремля заявил, что разрешение кризиса в стране "изрядно заморозилось".
"...здесь тоже нужно как-то конкретизировать, что ожидается от России в плане украинских дел и почему ничего не ожидается от киевских властей", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что был бы готов рассмотреть возможность снятия с России американских санкций в том случае, если Москва начала бы предпринимать совместные с Вашингтоном шаги в том числе по Сирии и Украине.