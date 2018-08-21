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Эрдоган попросил у Джемилева список заключенных Кремля

Киев • УНН

 • 12444 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских заключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал “говорить с Путиным”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Джемилева изданию “Радио Свобода”.

Эрдоган попросил у Джемилева список заключенных Кремля

“Во время последних встреч, а это было 12 июля, мы вместе с (президентом Украины Петром) Порошенко были на открытии Трансанатолийской газовой системы, у нас снова состоялась встреча с Эрдоганом, я ему сказал, что сейчас в российских тюрьмах более 70 наших политзаключенных. Сделайте, договоритесь с Путиным об их освобождении! Он сказал: конечно, мы будем принимать какие-то меры, но вы назовите хотя бы несколько имен. Я назвал Сенцова, Кольченко...”, — сказал Мустафа Джемилев.

По его словам, несколько дней назад МИД Турции попросил полный список политзаключенных.

Он также считает, что: “Я думаю, что все равно они будут говорить с (президентом России Владимиром) Путиным. Но насколько окажется продуктивной разговор? Я еще спрашивал: есть ли у вас там „в заначке“ еще русские террористы, чтобы обменять? Хотя, с моей точки зрения, это вообще-то аморально — менять абсолютно невинных людей, патриотов своей страны на террористов, на людей, у которых руки по локоть в крови”.

Как сообщал УНН, в Кремле заявили, что Трамп не предъявлял Путину условий для Украины для снятия санкций.

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