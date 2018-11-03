Порошенко планирует говорить о политзаключенных во время визитов в Хельсинки и Париж
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко планирует поднять вопрос освобождения украинских заложников Кремля во время своих визитов в Финляндию и Францию. Об этом он заявил во время визита в Турцию, передает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.
"Вопрос освобождения украинских заложников я буду поднимать во время визита в Хельсинки 7 ноября, Париже - 11 ноября. Мы будем делать все возможное и не теряем оптимизма, чтобы и Олег Сенцов, и Роман Сущенко, и Владимир Балух и другие политзаключенные оказались дома", - сказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что передал российской стороне список украинских политзаключенных.
Так, Украина и Турция по итогам переговоров Порошенко и Эрдогана договорились продолжать координацию о процессе освобождения украинских политзаключенных.