Боснійські серби захотіли переписати звіт про геноцид у Сребрениці

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Парламент в автономному сербському регіоні Боснії і Герцоговини у вівторок попросив переписати звіт за 2004 рік, в якому йдеться про те, що в 1995 році сили боснійських сербів вбили близько 8 тисяч мусульман у Сребрениці. Про це УНН повідомляє з посиланням на EUobserver.