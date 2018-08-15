Боснійські серби захотіли переписати звіт про геноцид у Сребрениці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Парламент в автономному сербському регіоні Боснії і Герцоговини у вівторок попросив переписати звіт за 2004 рік, в якому йдеться про те, що в 1995 році сили боснійських сербів вбили близько 8 тисяч мусульман у Сребрениці. Про це УНН повідомляє з посиланням на EUobserver.
Голосування було ініційовано президентом Республіки Сербської в Боснії і Герцеговині націоналістом Мілорадом Додіком, який хоче стати сербським представником у президії Боснії і Герцеговини на загальних виборах в жовтні, пише видання.
Представництво ЄС в Сараєво засудило "використання провокаційної етнополітичної риторики і дій".
Додамо, Республіка Сербська є державним утворенням у складі Боснії і Герцеговини. Створена в 1992 році як самопроголошена держава, стала складовою частиною Боснії і Герцеговини за результатами Дейтонських угод 1995 року. У Республіці Сербській проживає більшість сербів, в той час як в Федерації Боснії і Герцеговини проживає більшість боснійців і хорватів.
Різанина у Сребрениці є одним із наймасштабніших воєнних злочинів у сучасній європейській історії, скоєний під час Боснійської війни 13-22 липня 1995 року, що полягав у спланованому масовому вбивстві боснійських мусульман чоловічої статі віком від 12 до 77 років.
Нагадаємо, у листопаді 2017 року Трибунал ООН з військових злочинів у колишній Югославії визнав колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младича винним у геноциді і злочинах проти людяності і засудив його до довічного ув'язнення.