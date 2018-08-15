Боснийские сербы захотели переписать отчет о геноциде в Сребренице

Голосование было инициировано президентом Республики Сербской в Боснии и Герцеговине националистом Милорадом Додиком, который хочет стать сербским представителем в президиуме Боснии и Герцеговины на общих выборах в октябре, пишет издание.

Представительство ЕС в Сараево осудило "использование провокационной этнополитической риторики и действий".

Добавим, Республика Сербская является государственным образованием в составе Боснии и Герцеговины. Создана в 1992 году как самопровозглашенное государство, стала составной частью Боснии и Герцеговины по результатам Дейтонских соглашений 1995 года. В Республике Сербской проживает большинство сербов, в то время как в Федерации Боснии и Герцеговины проживает большинство боснийцев и хорватов.

Резня в Сребренице является одним из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории, совершенная во время Боснийской войны 13-22 июля 1995 года, которое заключалось в спланированном массовом убийстве боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет.

Напомним, в ноябре 2017 года Трибунал ООН по военным преступлениям в бывшей Югославии признал бывшего генерала боснийских сербов Ратко Младича виновным в геноциде и преступлениях против человечности и приговорил его к пожизненному заключению.