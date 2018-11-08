Президент обсудил с лидером Хорватии вопрос возврата Донбасса

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107750 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115414 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153598 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147171 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137785 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128830 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173194 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118129 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141680 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 44032 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 43438 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 106802 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 32897 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

04:35 • 35590 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 137398 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 173194 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 181994 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 192818 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 250231 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 153598 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 104567 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 108891 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111131 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110509 просмотра
Актуальное
Президент обсудил с лидером Хорватии вопрос возврата Донбасса

Президент обсудил с лидером Хорватии вопрос возврата Донбасса

Киев  •  УНН

 • 9884 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во время визита в Хельсинки Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем. Об этом сообщила пресс-служба Президента, передает УНН.

“Возобновлена ​​деятельность Рабочей группы по изучению уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий, последнее заседание которой состоялось в Киеве 25 октября 2018 года”, — говорится в сообщении.

Также была отмечена важность консолидации международных усилий для восстановления территориальной целостности Украины и противодействия дальнейшей агрессии РФ, расширению ее военного присутствия в акватории Азовского моря и Керченского пролива, в том числе путем ужесточения санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тука рассказал, при каких условиях международная администрация могла бы работать на Донбассе

Лидеры отметили важность повышения координации усилий для нейтрализации российского вмешательства в избирательные процессы в Украине и ЕС в 2019 году.

Кроме того, Петр Порошенко и Андрей Пленкович выразили удовлетворение сохранением высокой динамики развития двустороннего политического диалога. Отмечается, что положительную оценку было предоставлена работе Совместной украинской-хорватской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Во время встречи были также обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере энергетики для укрепления энергетической безопасности Европы.

Как известно, с 7 по 8 ноября Президент Украины находится с официальным визитом в Финляндской Республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко обсудил с премьером Хорватии участие Украины в хорватских энергетических проектах

Напомним, Украина планирует перенять опыт Хорватии в сфере освобождения и возвращения оккупированных территорий ОРДЛО.

Хорватия покинула состав федеративной республики Югославия в 1991 году. Распад страны сопровождался вооруженным конфликтом между различными этносами, в частности, между хорватами и сербами. Хорватские сербы не согласились с решением властей о выходе из состава федерации Югославия и объявили о создании Республики Сербская Краина.

Активные боевые действия между хорватскими и сербскими силовиками продолжались до 1992 года, затем было подписано соглашение о прекращении огня. В 1995 году хорватская армия провела крупные наступательные операции “Молния” и “Буря”, во время которых освободили от хорватских сербов большую часть страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Георгий Тука: Не думаю, что до конца года миротворцы появятся на Донбассе. Но рано или поздно это произойдет

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Также стоит отметить, что в 2015 году Украина присоединилась к коллективному соглашению по транспортировке газа в Южной Европе. В частности, речь идет о строительстве Трансадриатического газопровода и терминала сжиженного газа в Хорватии.

12 июня 2018 года Турция и Азербайджан запустили первую нитку газопровода в обход России.

Трансадриатический газопровод — это европейский фрагмент так называемого Южного газового коридора. Он будет пролегать через территорию Греции, Албании и Италии. Начиная с 2019-2020 гг. по газопроводу будет поставляться голубое топливо из Азербайджана в Европу. Предполагаемая мощность газопровода — 10 млрд кубометров в год, с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы