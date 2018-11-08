Президент обсудил с лидером Хорватии вопрос возврата Донбасса

“Возобновлена ​​деятельность Рабочей группы по изучению уникального опыта Хорватии в мирной реинтеграции временно оккупированных территорий, последнее заседание которой состоялось в Киеве 25 октября 2018 года”, — говорится в сообщении.

Также была отмечена важность консолидации международных усилий для восстановления территориальной целостности Украины и противодействия дальнейшей агрессии РФ, расширению ее военного присутствия в акватории Азовского моря и Керченского пролива, в том числе путем ужесточения санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тука рассказал, при каких условиях международная администрация могла бы работать на Донбассе

Лидеры отметили важность повышения координации усилий для нейтрализации российского вмешательства в избирательные процессы в Украине и ЕС в 2019 году.

Кроме того, Петр Порошенко и Андрей Пленкович выразили удовлетворение сохранением высокой динамики развития двустороннего политического диалога. Отмечается, что положительную оценку было предоставлена работе Совместной украинской-хорватской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Во время встречи были также обсуждены перспективы развития сотрудничества в сфере энергетики для укрепления энергетической безопасности Европы.

Как известно, с 7 по 8 ноября Президент Украины находится с официальным визитом в Финляндской Республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко обсудил с премьером Хорватии участие Украины в хорватских энергетических проектах

Напомним, Украина планирует перенять опыт Хорватии в сфере освобождения и возвращения оккупированных территорий ОРДЛО.

Хорватия покинула состав федеративной республики Югославия в 1991 году. Распад страны сопровождался вооруженным конфликтом между различными этносами, в частности, между хорватами и сербами. Хорватские сербы не согласились с решением властей о выходе из состава федерации Югославия и объявили о создании Республики Сербская Краина.

Активные боевые действия между хорватскими и сербскими силовиками продолжались до 1992 года, затем было подписано соглашение о прекращении огня. В 1995 году хорватская армия провела крупные наступательные операции “Молния” и “Буря”, во время которых освободили от хорватских сербов большую часть страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Георгий Тука: Не думаю, что до конца года миротворцы появятся на Донбассе. Но рано или поздно это произойдет

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Также стоит отметить, что в 2015 году Украина присоединилась к коллективному соглашению по транспортировке газа в Южной Европе. В частности, речь идет о строительстве Трансадриатического газопровода и терминала сжиженного газа в Хорватии.

12 июня 2018 года Турция и Азербайджан запустили первую нитку газопровода в обход России.

Трансадриатический газопровод — это европейский фрагмент так называемого Южного газового коридора. Он будет пролегать через территорию Греции, Албании и Италии. Начиная с 2019-2020 гг. по газопроводу будет поставляться голубое топливо из Азербайджана в Европу. Предполагаемая мощность газопровода — 10 млрд кубометров в год, с возможностью увеличения пропускной способности до 20 млрд.