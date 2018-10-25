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Україна вивчає досвід Хорватії у сфері деокупації та реінтеграції окупованої території - МЗС

Київ • УНН

 • 9055 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україна предметно вивчає досвід Хорватії у сфері деокупації та реінтеграції окупованої території, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

“Про це йшлося 25 жовтня 2018 року в Києві під час другого засідання українсько-хорватської Робочої групи зі співробітництва під головуванням заступника Міністра закордонних справ України Василя Боднара та Державного секретаря Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія Здравки Бушич”, — вказано у повідомленні.

У засіданні також взяли участь заступник Міністра науки і освіти Хорватії Івана Франич та українські й хорватські експерти.

“У ході переговорів сторони окреслили перспективи розвитку двостороннього політичного діалогу, обговорили механізм застосування в Україні хорватського досвіду реінтеграції тимчасово окупованої території, передусім з точки зору забезпечення соціального захисту населення, інформаційної роботи, відбудови інфраструктури та розмінування”, — додали у відомстві.

Хорватська сторона підтвердила підтримку офіційним Загребом євроатлантичного та євроінтеграційного курсу України та висловили готовність всебічно сприяти нашій державі у реалізації започаткованих реформ.

Як повідомляв УНН, кожен, хто від’їжджає до Білорусі має зважати на ризики, пов’язані з потенційною небезпекою через дію там російських спецслужб. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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