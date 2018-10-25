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Украина изучает опыт Хорватии в сфере деоккупации и реинтеграции оккупированной территории - МИД

Украина изучает опыт Хорватии в сфере деоккупации и реинтеграции оккупированной территории - МИД

Киев  •  УНН

 • 9053 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Украина предметно изучает опыт Хорватии в сфере деоккупации и реинтеграции оккупированной территории, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

“Об этом шла речь 25 октября 2018 года в Киеве во время второго заседания украинского-хорватской Рабочей группы по сотрудничеству под председательством заместителя Министра иностранных дел Украины Василия Боднара и Государственного секретаря Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия Здравко Бушича”, — указано в сообщении.

В заседании также приняли участие заместитель Министра науки и образования Хорватии Ивана Франич и украинские и хорватские эксперты.

“В ходе переговоров стороны обозначили перспективы развития двустороннего политического диалога, обсудили механизм применения в Украине хорватского опыта реинтеграции временно оккупированной территории, прежде всего с точки зрения обеспечения социальной защиты населения, информационной работы, восстановления инфраструктуры и разминирования”, — добавили в ведомстве.

Хорватская сторона подтвердила поддержку официальным Загребом евроатлантического и евроинтеграционного курса Украины и выразила готовность всесторонне способствовать нашему государству в реализации начатых реформ.

Как сообщал УНН, каждый, кто уезжает в Беларуси должен учитывать риски, связанные с потенциальной опасностью из-за действия там российских спецслужб. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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