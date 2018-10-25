Кожен, хто їде в Білорусь має зважати на ризики через спецслужби РФ - Клімкін

"Вони реально (українці бояться їздити до Білорусі – ред.) і правильно роблять. Вони це роблять не через дію білоруських структур, а через те, що російські спецслужби там є, там є спільний "чорний список" з Росією, про який я багато казав главі МЗС Білорусі. Я не кажу, що це фундаментально небезпечно для кожного і туди (у Білорусь – ред.) небезпечно їхати, але кожний, хто їде в Білорусь має зважати на ризики. Я кажу про потенційну небезпеку через дію російських спецслужб. Ми, нажаль маємо, не один, не десять і не двадцять випадків", - заявив Клімкін.



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Як повідомляв УНН, прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз назвав “небилицею” вчорашню заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про те, що перебування українських громадян на території Республіки може бути потенційно небезпечним.

Як повідомляв УНН, 25 жовтня 2017 року українець Павло Шаройко затриманий КДБ Білорусі і засуджений за підозрою в шпигунстві.

Раніше, 24 серпня 2017 року, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі. Російські спецслужби звинувачують його у підготовці теракту в одній із шкіл міста Сочі.