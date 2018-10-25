Каждый, кто едет в Беларусь должен учитывать риски из-за спецслужб РФ - Климкин

"Они реально (украинцы боятся ездить в Беларусь - ред.) и правильно делают. Они это делают не из-за действия белорусских структур, а потому, что российские спецслужбы там есть, там есть общий "черный список" с Россией, о котором я много говорил главе МИД Беларуси. Я не говорю, что это фундаментально опасно для каждого и туда (в Беларусь - ред.) опасно ехать, но каждый, кто едет в Белорусь должен учитывать риски. Я говорю о потенциальной опасности из-за действия российских спецслужб. Мы, к сожалению имеем, не один, не десять и не двадцать случаев", - заявил Климкин.



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Как сообщал УНН, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз назвал "небылицей" вчерашнее заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что пребывание украинских граждан на территории Республики может быть потенциально опасным.

Как сообщал УНН, 25 октября 2017 украинец Павел Шаройко задержан КГБ Беларуси и осужденный по подозрению в шпионаже.

Ранее, 24 августа 2017 года, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.