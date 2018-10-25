Каждый, кто едет в Беларусь должен учитывать риски из-за спецслужб РФ - Климкин

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 13786 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109062 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117130 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155667 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148451 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138395 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 129145 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174215 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118158 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Каждый, кто едет в Беларусь должен учитывать риски из-за спецслужб РФ - Климкин

Каждый, кто едет в Беларусь должен учитывать риски из-за спецслужб РФ - Климкин

Киев  •  УНН

 • 26286 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Каждый, кто уезжает в Беларуси должна учитывать риски, связанные с потенциальной опасностью из-за действия там российских спецслужб. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Они реально (украинцы боятся ездить в Беларусь - ред.) и правильно делают. Они это делают не из-за действия белорусских структур, а потому, что российские спецслужбы там есть, там есть общий "черный список" с Россией, о котором я много говорил главе МИД Беларуси. Я не говорю, что это фундаментально опасно для каждого и туда (в Беларусь - ред.) опасно ехать, но каждый, кто едет в Белорусь должен учитывать риски. Я говорю о потенциальной опасности из-за действия российских спецслужб. Мы, к сожалению имеем, не один, не десять и не двадцать случаев", - заявил Климкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завтра Порошенко проведет переговоры с Лукашенко

Как сообщал УНН, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз назвал "небылицей" вчерашнее заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что пребывание украинских граждан на территории Республики может быть потенциально опасным.

Как сообщал УНН, 25 октября 2017 украинец Павел Шаройко задержан КГБ Беларуси и осужденный по подозрению в шпионаже.

Ранее, 24 августа 2017 года, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

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