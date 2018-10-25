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У МЗС Білорусі відповіли на слова Клімкіна про небезпечне перебування українців

У МЗС Білорусі відповіли на слова Клімкіна про небезпечне перебування українців

Київ • УНН

 • 15295 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз назвав “небилицею” заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про те, що перебування українських громадян на території Республіки може бути потенційно небезпечним, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

“Наші українські колеги перелаштувалися на мислення виключно військовими категоріями, зокрема і щодо самого близького свого сусіда — Республіки Білорусь. Буквально вчора у Відні вони намалювали страшилки про якісь танкові армади, що нападають на Україну з території Білорусі. Хоча Президент нашої країни неодноразово говорив, що „окупувати“ Україну можуть тільки армади білоруських тракторів або комбайнів”, — сказав Глаз.

Він зазначив також, що Клімкін напередодні згадав про небезпеку українських громадян в Білорусі.

“Немає сенсу коментувати цю небилицю. Давайте запитаємо у 160 тис. українських біженців, які в різний час прибули в нашу країну, де їм безпечніше жити, вчитися і працювати. Або у півтора мільйона українських громадян, які відвідали Білорусь тільки в цьому році. Я думаю, що ми почуємо чітку, зрозумілу відповідь на поставлені питання”, — зазначив прес-секретар МЗС.

Нагадаємо, у середу в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita український міністр заявив, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним.

Як повідомляв УНН, 25 жовтня 2017 року українець Павло Шаройко затриманий КДБ Білорусі і засуджений за підозрою в шпигунстві.

Раніше, 24 серпня 2017 року, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі. Російські спецслужби звинувачують його у підготовці теракту в одній із шкіл міста Сочі.

Українські Національні Новини

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