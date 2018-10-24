Перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним - Клімкін

Відповідаючи на питання польського ЗМІ стосовно зовнішньополітичних відносин України та Білорусі, особливо у межах затримання в останній українського журналіста за шпигунство та українського блогера й передача його до Росії, Павло Клімкін зауважив: "Це робить перебування українських громадян у регіоні потенційно небезпечними, і ми про це поговоримо з Мінськом. Ми розуміємо, що російська влада також працює в Білорусі. Росія знаходиться там у сфері безпеки. Але в двосторонніх відносинах - політичних або економічних - у нас немає серйозних проблем".



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Нагадаємо, українець Павло Шаройко був засуджений у Білорусі за підозрою в шпигунстві. Він був затриманий КДБ 25 жовтня 2017 року. Зараз Білорусь розглядає питання про помилування українця Шаройка.



Як повідомляв УНН, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися із знайомою. Російські спецслужби звинувачують його у підготовці теракту в одній із шкіл міста Сочі.



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