Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным - Климкин

Отвечая на вопрос польского СМИ о внешнеполитических отношениях Украины и Беларуси, особенно в пределах задержания в последней украинского журналиста за шпионаж и украинского блогера и передача его России, Павел Климкин отметил: "Это делает перебывание украинских граждан в регионе потенциально опасными, и мы об этом поговорим с Минском. Мы понимаем, что российские власти также работают в Беларуси. Россия находится там в сфере безопасности. Но в двусторонних отношениях - политических или экономических - у нас нет серьезных проблем".



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Напомним, украинец Павел Шаройко был осужден в Беларуси по подозрению в шпионаже. Он был задержан КГБ 25 октября 2017 года. Сейчас Беларусь рассматривает вопрос о помиловании украинца Шаройко.



Как сообщал УНН, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.



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