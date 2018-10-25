В МИД Беларуси ответили на слова Климкина об опасном пребывании украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз назвал "небылицей" заявление министра иностранных дел Украины Павел Климкин о том, что пребывание украинских граждан на территории Республики может быть потенциально опасным, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении самого близкого своего соседа - Республики Беларусь. Буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси. Хотя Президент нашей страны неоднократно говорил, что "оккупировать" Украину могут только армады белорусских тракторов или комбайнов", - сказал Глаз.
Он отметил также, что Климкин накануне вспомнил об опасности украинских граждан в Беларуси.
Нет смысла комментировать эту небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые в разное время прибыли в нашу страну, где им безопаснее жить, учиться и работать. Или у полутора миллионов украинских граждан, которые посетили Беларусь только в этом году. Я думаю, что мы услышим четкий, ясный ответ на поставленные вопросы", - отметил пресс-секретарь МИД.
Напомним, в среду в интервью польскому изданию Rzeczpospolita украинский министр заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным.
Как сообщал УНН, 25 октября 2017 года украинец Павел Шаройко был задержан КГБ Беларуси и осужденный по подозрению в шпионаже.
Ранее, 24 августа 2017 года Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.