Завтра Порошенко проведе переговори з Лукашенком

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко 26 жовтня візьме участь у пленарному засіданні першого Форуму регіонів України та Білорусі, який пройде в місті Гомелі. Очікується, що захід також відвідає Президент України Петро Порошенко. До участі та виступів на основному майданчику форуму глави держав проведуть зустріч у форматі "один на один", - сказано в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що головний акцент в ході переговорів буде зроблено на питаннях розвитку торгівлі, економічного та інвестиційного співробітництва двох країн через призму потенціалу прямих контактів на рівні регіонів.



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За підсумками форуму очікується підписання низки документів і укладення домовленостей, спрямованих на розширення співпраці в усіх напрямках білорусько-української взаємодії.



Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita заявив, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним.



Також Україна і Білорусь домовилися про пріоритети в науковому співробітництві та планують 1 жовтня оголосити конкурс спільних проектів.



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