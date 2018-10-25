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Завтра Порошенко проведе переговори з Лукашенком

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Завтра, 26 жовтня, в рамках пленарного засідання першого Форуму регіонів України та Білорусі, який пройде в місті Гомелі, Президент України Петро Порошенко проведе зустріч у форматі "один на один" з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу президента Білорусі.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко 26 жовтня візьме участь у пленарному засіданні першого Форуму регіонів України та Білорусі, який пройде в місті Гомелі. Очікується, що захід також відвідає Президент України Петро Порошенко. До участі та виступів на основному майданчику форуму глави держав проведуть зустріч у форматі "один на один", - сказано в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що головний акцент в ході переговорів буде зроблено на питаннях розвитку торгівлі, економічного та інвестиційного співробітництва двох країн через призму потенціалу прямих контактів на рівні регіонів.

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За підсумками форуму очікується підписання низки документів і укладення домовленостей, спрямованих на розширення співпраці в усіх напрямках білорусько-української взаємодії.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita заявив, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним.

Також Україна і Білорусь домовилися про пріоритети в науковому співробітництві та планують 1 жовтня оголосити конкурс спільних проектів.

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