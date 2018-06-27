Украина и Беларусь демаркируют границу в Чернобыльской зоне

"Обоюдная готовность начать этот процесс, несмотря на беспрецедентные трудности, связанные с радиационным загрязнением территории, свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и взаимодействия в отношениях между нашими государствами. МИД Украины расценивает это решение как важный шаг на пути к надлежащему договорно-правовомау оформлению государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, на украинском-белорусской границе с 1 июля начнется сезонный пропуск граждан для сбора дикоросов.