Україна і Білорусь демаркують кордон в Чорнобильській зоні

"Обопільна готовність розпочати цей процес, незважаючи на безпрецедентні труднощі, пов’язані з радіаційним забрудненням території, свідчить про високий рівень взаємної довіри і взаємодії у відносинах між нашими державами. МЗС України розцінює це рішення як важливий крок на шляху до належного договірно-правового оформлення державного кордону між Україною і Республікою Білорусь", - сказано у повідомлені.



Як повідомляв УНН, на українсько-білоруському кордоні з 1 липня розпочнеться сезонний пропуск громадян для збору дикоросів.