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Україна і Білорусь демаркують кордон в Чорнобильській зоні

Україна і Білорусь демаркують кордон в Чорнобильській зоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Україна та Білорусь прийняли план демаркації державного кордону між країнами у Чорнобильській зоні, розрахований на 2018-2026 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Обопільна готовність розпочати цей процес, незважаючи на безпрецедентні труднощі, пов’язані з радіаційним забрудненням території, свідчить про високий рівень взаємної довіри і взаємодії у відносинах між нашими державами. МЗС України розцінює це рішення як важливий крок на шляху до належного договірно-правового оформлення державного кордону між Україною і Республікою Білорусь", - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, на українсько-білоруському кордоні з 1 липня розпочнеться сезонний пропуск громадян для збору дикоросів.

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