Завтра Порошенко проведет переговоры с Лукашенко

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября примет участие в пленарном заседании первого Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в городе Гомеле. Ожидается, что мероприятие также посетит Президент Украины Петр Порошенко. До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов.



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По итогам форума ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.



Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным.



Также Украина и Беларусь договорились о приоритетах в научном сотрудничестве и планируют 1 октября объявить конкурс совместных проектов.



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