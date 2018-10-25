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Завтра Порошенко проведет переговоры с Лукашенко

Завтра Порошенко проведет переговоры с Лукашенко

Киев  •  УНН

 • 10362 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Завтра, 26 октября, в рамках пленарного заседания первого Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в городе Гомеле, Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу в формате "один на один" с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября примет участие в пленарном заседании первого Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в городе Гомеле. Ожидается, что мероприятие также посетит Президент Украины Петр Порошенко. До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов.

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По итогам форума ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным. 

Также Украина и Беларусь договорились о приоритетах в научном сотрудничестве и планируют 1 октября объявить конкурс совместных проектов.

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