Прем'єр Греції заявив, що Афіни й надалі залишатимуться на боці України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс підтвердив підтримку України під час зустрічі з Президентом Зеленським в Одесі.
Греція й надалі буде на боці України. Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс після зустрічі з українським Президентом Володимиром Зеленським в чорноморському порту Одеси, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Моя присутність тут відображає повагу всього вільного світу до вашого народу та підкреслює зобов’язання Греції залишатися на вашому боці
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Президент Володимир Зеленський заявив, що бачив удар рф по Одесі, коли там перебував він з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.