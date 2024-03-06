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Премьер Греции заявил, что Афины и в дальнейшем будут оставаться на стороне Украины

Премьер Греции заявил, что Афины и в дальнейшем будут оставаться на стороне Украины

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 15:27  •  7474 просмотра

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Премьер-министр Греции Мицотакис подтвердил поддержку Украины во время встречи с Президентом Зеленским в Одессе.

Греция и в дальнейшем будет на стороне Украины. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис после встречи с украинским Президентом Владимиром Зеленским в черноморском порту Одессы, передает УНН со ссылкой на The Guardian. 

Мое присутствие здесь отражает уважение всего свободного мира к вашему народу и подчеркивает обязательство Греции оставаться на вашей стороне

- сказал Мицотакис Зеленскому. 

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда там находился он с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
hardianХранитель
kiriakos-mitsotakisКириакос Мицотакис
afiniАфины
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gretsiyaГреция
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