Премьер Греции заявил, что Афины и в дальнейшем будут оставаться на стороне Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Греции Мицотакис подтвердил поддержку Украины во время встречи с Президентом Зеленским в Одессе.
Греция и в дальнейшем будет на стороне Украины. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис после встречи с украинским Президентом Владимиром Зеленским в черноморском порту Одессы, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Мое присутствие здесь отражает уважение всего свободного мира к вашему народу и подчеркивает обязательство Греции оставаться на вашей стороне
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Президент Владимир Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда там находился он с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Премьер Греции заявил, что Афины и в дальнейшем будут оставаться на стороне Украины
Премьер-министр Греции Мицотакис подтвердил поддержку Украины во время встречи с Президентом Зеленским в Одессе.
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