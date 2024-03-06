Премьер Греции заявил, что Афины и в дальнейшем будут оставаться на стороне Украины

Греция и в дальнейшем будет на стороне Украины. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис после встречи с украинским Президентом Владимиром Зеленским в черноморском порту Одессы, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Мое присутствие здесь отражает уважение всего свободного мира к вашему народу и подчеркивает обязательство Греции оставаться на вашей стороне - сказал Мицотакис Зеленскому.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда там находился он с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.