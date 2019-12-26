Правда про МРЦ на горілку: кому вони вигідні, ким лобіюються та на скільки завищені

Мінімальні ціни на алкогольні напої в Україні на сьогодні жодним чином не виправдовують свого існування, наголошує експерт.

“При кожному черговому підвищенні мінімальних цін урядом та алкогольними компаніями, які ініціювали такі підвищення, декларувалось, що основна мета таких законодавчих кроків є боротьба з тіньовим обігом алкоголю та збільшення надходжень до бюджету. Фактична ж ситуація свідчить про те, що за часів існування мінімальних цін виробництво міцних алкогольних напоїв поступово скорочується, надходження до бюджету у вигляді акцизного податку зменшуються. Збільшується лише відсоток тіньового ринку алкоголю, який на сьогодні, за різними підрахунками, становить від 50 до 80 відсотків”, — пояснила Літвінова.

Мінімальні ціни на алкогольні напої в нашій державі встановлюються за ініціативою та на підставі розрахунків декількох алкогольних компаній — монополістів алкогольного ринку, упевнена експерт.

“Ініціатори запровадження мінімальних цін домоглися того, що мінімальна ціна на алкогольні напої включає в себе крім обов’язкових витрат, які є приблизно однаковими для всіх виробників (сировина, акциз, марка, комплектуючі, тощо), також всі ті витрати, які несуть далеко не всі виробники. Маються на увазі витрати з просування продукції — реклама та маркетинг, оплата входу в супермаркети та розміщення продукції на кращих полицях, витрати з утримання асоціацій тощо.

Таким чином, до складу мінімальної роздрібної ціни на різних етапах її існування включалось від 40 до 60% так званих витрат на просування продукції”, — наголошує Літвінова.

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І дійсно, всі, можливо, звертали увагу на той факт, що горілка на полицях супермаркетів коштує майже однаково.

Так, пляшка горілки, яка розташована на центральних полицях, розлита у брендовані пляшки, та є добре відомою завдяки постійній рекламі, коштує на рівні 90 грн за пляшку. І стільки ж коштує горілка у звичайній круглій пляшці, яка розташована на більш дешевій полиці магазину та яку ніколи ніхто не рекламував.

“Стільки ж (від 90 грн) повинна коштувати і пляшка горілки, яка продається, наприклад, у фірмовому магазині заводу-виробника, який не несе витрат на утримання дистриб’юторських мереж, не сплачує кошти посередникам, тощо”, — додає експерт. І пояснює, що саме так виглядає знищення конкуренції на ринку горілчаних напоїв завдяки несправедливо вирахуваним та запровадженим МРЦ.

Загалом, МРЦ не тільки істотно порушують умови конкуренції, але й не дають можливості розвиватись невеликим виробникам.

“Невеликі регіональні заводи — виробники алкогольних напоїв, мають можливість здійснювати продажі легально виробленої продукції за більш низькими цінами, ніж компанії національного масштабу.

Невеликі підприємства не вкладають коштів у рекламні заходи, не витрачають коштів на утримання дистрибуційних мереж, та реалізовують свою продукцію напряму у регіональні мережеві магазини.

Зрозуміло, що при встановленні завищеної та необґрунтованої ціни на пляшку горілки невеликі підприємства не мають можливості конкурувати з розрекламованою продукцією монополістів алкогольного ринку. Тож, ситуація, що склалась на сьогодні на ринку алкогольної продукції, свідчить про те, що мінімальні ціни на алкоголь є нічим іншим, як інструментом монополізації ринку крупними алкогольними компаніями, інструментом знищення невеликих регіональних виробників алкоголю, та інструментом збільшення тіньового обігу алкогольної продукції”, — зауважує Літвінова.

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Як свідчать дослідження, споживачами нелегального алкоголю є у переважній більшості споживачі недорогого сегменту алкогольної продукції. При цьому найбільший відсоток подорожчання припадає саме на недорогу алкогольну продукцію.

“... держава, встановлюючи мінімальну ціну на продукцію найдешевшого цінового сегменту на рівні середнього або навіть преміум сегменту, сама створює умови для того, щоб споживач дешевої горілки збільшував попит на нелегально вироблену продукцію.

Необґрунтоване завищення цін на алкогольні напої в умовах економічної, соціальної та політичної нестабільності в державі буде мати лише негативні наслідки — підвищення ціни не призведе до збільшення попиту на легально вироблену, але недоступну для пересічного споживача продукцію, а лише перенаправить попит такого споживача на фальсифіковану горілку невідомого походження”, — каже експерт про наслідки запровадження необгрунтованих МРЦ.

Сьогодні мінімальні ціни на алкоголь є істотно завищеними, вкотре контактує Літвінова і додає, що саме існування державного регулювання цін на алкогольні напої суперечить основним засадам державної цінової політики та нормам Закону України “Про ціни та ціноутворення”.

“Вказаний закон прямо визначає, що державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб’єктами, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку.

Також державні регульовані ціни можуть запроваджуватися на товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції. До жодної із зазначених категорій товарів лікеро-горілчані вироби не віднесені.

При цьому Закон „Про ціни та ціноутворення“ прямо передбачає, що державна цінова політика спрямована на забезпечення протидії зловживанню монопольним (домінуючим) становищем у сфері ціноутворення та на розширення сфери застосування вільних цін.

Збереження державного регулювання ціни на алкогольні напої та кожне чергове підвищення мінімальних цін на алкоголь жодним чином не відповідає вищенаведеним положенням”, — розповіла експерт.

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Деякі фахівці у якості аргументу на користь існування мінімальних цін, говорять про те, що в окремих країнах Європи також існують мінімальні ціни на алкогольні напої. Однак, пояснює Літвінова, там вони не є необґрунтовано завищеними, як в Україні.

“Слід враховувати, що застосування практики будь-якої іншої країни у нашій державі повинно відбуватись з урахуванням наших реалій. І якщо всі статистичні дані свідчать про те, що мінімальні ціни на алкогольні напої в Україні є необґрунтовано завищеними, призводять до скорочення легального виробництва та зменшення кількості виробників, а також до збільшення тіньового обігу алкоголю, очевидним є той факт, що вони не є дієвим інструментом регулювання алкогольного ринку”, — резюмувала вона.

Як писав УНН, в Україні заговорили про наміри скасувати МРЦ на алкогольну продукцію. Таку інформацію підтвердив міністр економрозвитку Тимофій Милованов, проте, коли все ж очікувати такого кроку, поки не уточнив.