Експерт пояснив, чому МРЦ на алкоголь в Україні відрізняються від європейських
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Деякі країни ЄС практикують введення мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкогольні напої. Але за моделлю, кардинально протилежною українській. Про це в коментарі УНН розповів консультант аналітичного департаменту Pro-Consulting Андрій Мокряков.
Він пояснив, що МРЦ на алкогольні напої діють сьогодні у 13 країнах ЄС.
"Але всі вони часткові і стосуються, скоріше, порівняння цін на напої різної міцності. В одній країні є політика про те, що алкогольні продукти не можуть бути дешевше безалкогольних, в трьох - обмеження на обсяг знижок, в двох - на реалізацію нижче собівартості, і ще в п'яти - додаткові податки на алкоголь", - розповів Мокряков.
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Відзначимо, що в Україні МРЦ на алкогольні напої встановлюють з 2008 року. МРЦ на пляшку 0,5 горілки сьогодні становить 89,4 грн, на пляшку вина 0,7 - 42 грн, ігристого - 89 грн.
На думку Мокрякова, встановлення граничних цін унеможливлює повноцінну конкуренцію на ринку і сприяє появі алкогольних напоїв сумнівної якості.
"Як наслідок, для оптимізації діяльності і отримання переваг, компанії переходять у тінь", - вважає він.
Як писав УНН, в Україні зібралися скасувати МРЦ на алкоголь. Причини такої ініціативи називають мінімум дві. Перша - тінізація алкогольного ринку, чому мінімальна роздрібна ціна сприяє. Друга - спиртова реформа, яка на думку чиновників МЕРТ, робить наявність МРЦ у країні - нелогічною і непотрібною.