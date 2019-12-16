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Експерти назвали ціну безпечного алкоголю на свята: радять не переплачувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Напередодні новорічних свят, природно зростає попит на алкогольні напої. Шанси отруїтися досить високі у разі придбання нелегальної горілки, у пластику або ж тетратарі. Такий алкоголь, як правило, коштує дешевше за той, що виробляють легально на українських лікеро-горілчаних заводах. Яку горілку купувати, щоб свято не перетворилося на трагедію, УНН розпитав у експертів.

За словами Ігоря Товкача, серед усіх алкогольних напоїв, найчастіше підробляють саме горілку.

“Такі дані підтверджують дослідження, і тому споживачам варто про це пам’ятати. Легальний та безпечний алкоголь, не може коштувати менше мінімальної роздрібної ціни (89 грн)”. — каже експерт.

Серед факторів, що повинні насторожити покупця алкоголю — тара. Пляшка горілки повинна бути скляна, з непошкодженою акцизною маркою та якісною поліграфією.

“Марка повинна бути приклеєна у заводський спосіб. А купувати потрібно у легальних точках продажу, в торгових мережах, що викликають довіру”, — говорить Товкач.

Нелегальний алкоголь приваблює споживачів, у першу чергу, своєю ціною.

“Саме тому, якщо ви купуєте горілку, що коштує нижче мінімальної роздрібної ціни (МРЦ), то більший ризик купити саме незареєстрований алкоголь (нелегальний, — ред.)”, — додає експерт.

Нелегальний алкоголь, сьогодні в Україні, дуже добре маскують під легальний, наголошує експерт Олексій Дорошенко. І розрізнити підробку, знову ж, таки допоможе ціна.

“Ми бачимо біля магазинів стоїть купа наливайок, де можна купити дешевше, але проблема у тому що сьогодні такий алкоголь можна купити не лише у наливайках, його можна замовити через кур’єрські пошти, і його можна навіть побачити у торгових мережах. Тому якщо ви бачите в магазині горілку ціною вище за МРЦ — за 89 грн, можливо, це і є та сама гарантія, що це офіційний алкоголь”, — каже Дорошенко.

Експерт додав, що за його пам’яті не було випадків отруєння алкоголем, що куплений у легальній мережі магазині.

“Труяться люди, як правило, домішками технічного спирту, який потрапляє до харчового спирту під час нелегального виробництва — невідомо де і власноруч”, — каже він.

Дорошенко радить на горілці не економити, за 40 грн, однозначно не купувати. Але й переплачувати більш як 90 грн за пляшку — сенсу теж немає.

“Ми знаємо, що ті хто купують більш дорогий алкоголь, вони переплачують не за якість, а за більш відому торгівельну марку”, — додав Дорошенко.

Ігор Товкач, у свою чергу, нагадав про сумну статистику зловживання алкоголем в Україні.

“У минулому році від хвороб, спричинена зловживанням алкоголю кількість померлих — 11 119 осіб (зростання на 15,4% у порівнянні з 2017 р.), кількість отруєнь зросла на 4,7% до 3 450 осіб (причини: неякісний алкоголь або надмірне споживання, вчені вважають, що це 2 пляшки по 0,5 л. горілки). Так що статистика у понад 30 осіб/день смертей внаслідок нерозумного підходу до вживання дуже загрозлива”, — наголосив він.

Зауважимо, що до ТОП-5 виробників якісного алкоголю в Україні належать такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” , “Глобал Спірітс” (УДК), “ЛВН Лімітед”, ЛГЗ “Прайм” та ТОВ “Атлантіс”.

Дані про виробника алкогольного товару обов’язково повинні бути вказані на етикетці продукту. А вичерпна інформація про його виробництво — завжди є на офіційних сайтах перелічених виробників.

Як писав УНН, днями в Україні було зафіксовано дві смерті. За попередніми даними далекобійники отруїлися після вживання нелегального алкоголю у придорожньому кафе в Миколаївській області. Що саме вживали померлі — встановлює експертиза. Проте вже достеменно відомо, що на місті подій слідчі вилучили пластикову тару зі вмістом алкоголю невідомого походження.

Українські Національні Новини

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