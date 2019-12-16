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Эксперты назвали цену безопасного алкоголя на праздники: советуют не переплачивать

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Накануне новогодних праздников, естественно растет спрос на алкогольные напитки. Шансы отравиться достаточно высокие в случае приобретения нелегальной водки, в пластике или тетратари. Такой алкоголь, как правило, стоит дешевле то, что производят легально на украинском ликеро-водочных заводах. Какую водку покупать, чтобы праздник не превратился в трагедию, УНН расспросил у экспертов.

По словам Игоря Товкача, всех алкогольных напитков, чаще всего подделывают именно водку.

“Такие данные подтверждают исследования, и поэтому потребителям следует об этом помнить. Легальный и безопасный алкоголь, не может стоить меньше минимальной розничной цены (89 грн)”. — говорит эксперт.

Среди факторов, которые должны насторожить покупателя алкоголя — тара. Бутылка водки должна быть стеклянная, с неповрежденной акцизной маркой и качественной полиграфией.

“Марка должна быть приклеена в заводской способ. А покупать нужно в легальных точках продаж, в торговых сетях, которые вызывают доверие”, — говорит Товкач.

Нелегальный алкоголь привлекает потребителей, в первую очередь, своей ценой.

“Именно поэтому, если вы покупаете водку, что стоит ниже минимальной розничной цены (МРЦ), тем больше риск купить именно незарегистрированный алкоголь (нелегальный, — ред.)”, — добавляет эксперт.

Нелегальный алкоголь, сегодня в Украине, очень хорошо маскируют под легальный, отмечает эксперт Алексей Дорошенко. И различить подделку, опять же, все-таки поможет цена.

“Мы видим у магазинов стоит куча наливайки, где можно купить дешевле, но проблема в том что сегодня такой алкоголь можно купить не только в наливайках, его можно заказать через курьерские почты, и его можно даже увидеть в торговых сетях. Поэтому если вы видите в магазине водку цене выше МРЦ — по 89 грн, возможно, это и есть та самая гарантия, что это официальный алкоголь”, — говорит Дорошенко.

Эксперт добавил, что на его памяти не было случаев отравления алкоголем, что купленный в легальной сети магазине.

“Травятся люди, как правило, примесями технического спирта, который попадает в пищевой спирт во время нелегального производства — неизвестно где и собственноручно”, — говорит он.

Дорошенко советует на водке не экономить, по 40 грн, однозначно не покупать. Но и переплачивать более 90 грн за бутылку — смысла тоже нет.

“Мы знаем, что те, кто покупают более дорогой алкоголь, они переплачивают не за качество, а за более известную торговую марку”, — добавил Дорошенко.

Игорь Товкач, в свою очередь, напомнил о печальной статистике злоупотребления алкоголем в Украине.

“В прошлом году от болезней, вызванная злоупотреблением алкоголя количество умерших — 11 119 человек (рост на 15,4% по сравнению с 2017 г.), количество отравлений возросло на 4,7% до 3 450 человек (причины: некачественный алкоголь или чрезмерное потребления, ученые считают, что это 2 бутылки по 0,5 л. водки). Так что статистика в более 30 человек / день смертей вследствие неразумного подхода к употреблению очень угрожающая”, — подчеркнул он.

Заметим, что в ТОП-5 производителей качественного алкоголя в Украине относятся ликеро-водочные компании, как “Баядера — Групп”, “Глобал Спиритс” (УДК), “ЛВН Лимитед”, ЛВЗ “Прайм” и ООО “Атлантис”.

Данные о производителе алкогольного товара обязательно должны быть указаны на этикетке продукта. А исчерпывающая информация о его производстве — всегда есть на официальных сайтах перечисленных производителей.

Как писал УНН, на днях в Украине было зафиксировано две смерти. По предварительным данным дальнобойщики отравились после употребления нелегального алкоголя в придорожном кафе в Николаевской области. Что именно употребляли умершие — устанавливает экспертиза. Однако уже точно известно, что на месте событий следователи изъяли пластиковую тару с содержанием алкоголя неизвестного происхождения.

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