Эксперт пояснил, чем МРЦ на алкоголь в Украине отличаются от европейских
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Некоторые страны ЕС практикуют введение минимальных розничных цен (МРЦ) на алкогольные напитки. Но по модели, кардинально противоположной украинской. Об этом в комментарии УНН рассказал консультант аналитического департамента Pro-Consulting Андрей Мокряков.
Он пояснил, что МРЦ на алкогольные напитки действуют сегодня в 13 странах ЕС.
"Но все они частичные и касаются, скорее, сравнения цен на напитки разной крепости. В одной стране есть политика о том, что алкогольные продукты не могут быть дешевле безалкогольных, в трех – ограничение на объем скидок, в двух – на реализацию ниже себестоимости, и еще в пяти – дополнительные налоги на алкоголь", - рассказал Мокряков.
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Отметим, что в Украине МРЦ на алкогольные напитки устанавливают с 2008 года. МРЦ на бутылку 0,5 водки сегодня составляет 89,4 грн, на бутылку вина 0,7 — 42 грн, игристого — 89 грн.
По мнению Мокрякова, установление граничных цен делает невозможной полноценную конкуренцию на рынке и способствует появлению алкогольных напитков сомнительного качества.
"Как следствие, для оптимизации деятельности и получения преимуществ, компании переходят в тень", - считает он.
Как писал УНН, в Украине собрались отменить МРЦ на алкоголь. Причины такой инициативы называют минимум две. Первая – тенизация алкогольного рынка, чему минимальная розничная цена способствует. Вторая – спиртовая реформа, которая по мнению чиновников МЕРТа, делает наличие МРЦ в стране – нелогичным и ненужным.