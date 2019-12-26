Правда о МРЦ на водку: кому они выгодны, кем лоббируются и на сколько завышены

Минимальные цены на алкогольные напитки в Украине на сегодня никоим образом не оправдывают своего существования, отмечает эксперт.

"При каждом очередном повышении минимальных цен правительством и алкогольными компаниями, которые инициировали такие повышения, декларировалось, что основная цель таких законодательных шагов является борьба с теневым оборотом алкоголя и увеличение поступлений в бюджет. Фактическая же ситуация свидетельствует о том, что во времена существования минимальных цен производство крепких алкогольных напитков постепенно сокращается, поступления в бюджет в виде акцизного налога уменьшаются. Увеличивается только процент теневого рынка алкоголя, который сегодня, по разным подсчетам, составляет от 50 до 80 процентов", - пояснила Литвинова.

Минимальные цены на алкогольные напитки в нашем государстве устанавливаются по инициативе и на основании расчетов нескольких алкогольных компаний - монополистов алкогольного рынка, уверена эксперт.

"Инициаторы введения минимальных цен добились того, что минимальная цена на алкогольные напитки включает в себя помимо обязательных расходов, которые примерно одинаковы для всех производителей (сырье, акциз, марка, комплектующие и т.д.), также все те расходы, которые несут далеко не все производители. Имеются в виду расходы по продвижению продукции - реклама и маркетинг, оплата входа в супермаркеты и размещение продукции на лучших полках, расходы по содержанию ассоциаций и тому подобное.

Таким образом, в состав минимальной розничной цены на разных этапах ее существования включалось от 40 до 60% так называемых расходов на продвижение продукции", - отмечает Литвинова.

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И действительно, все, возможно, обращали внимание на тот факт, что водка на полках супермаркетов стоит почти одинаково.

Так, бутылка водки, которая расположена на центральных полках, разлитая в брендированные бутылки, и хорошо известна благодаря постоянной рекламе, стоит на уровне 90 грн за бутылку. И столько же стоит водка в обычной круглой бутылке, которая расположена на более дешевой полке магазина и которую никогда никто не рекламировал.

"Столько же (от 90 грн) должна стоить и бутылка водки, которая продается, например, в фирменном магазине завода-изготовителя, что не несет расходов на содержание дистрибьюторских сетей, не платит средства посредникам и т.д.", - добавляет эксперт. И объясняет, что именно так выглядит уничтожение конкуренции на рынке алкогольных напитков благодаря несправедливо высчитанным и введенным МРЦ.

В общем, МРЦ не только существенно нарушают условия конкуренции, но и не дают возможности развиваться небольшим производителям.

"Небольшие региональные заводы - производители алкогольных напитков, имеют возможность осуществлять продажи легально произведенной продукции по более низким ценам, чем компании национального масштаба.

Небольшие предприятия не вкладывают средств в рекламные мероприятия, не тратят средств на содержание дистрибьюторских сетей, и реализуют свою продукцию напрямую в региональные сетевые магазины.

Понятно, что при установлении завышенной и необоснованной цены на бутылку водки небольшие предприятия не имеют возможности конкурировать с разрекламированной продукцией монополистов алкогольного рынка. Поэтому, ситуация, которая сложилась сегодня на рынке алкогольной продукции, свидетельствует о том, что минимальные цены на алкоголь является ничем иным, как инструментом монополизации рынка крупными алкогольными компаниями, инструментом уничтожения небольших региональных производителей алкоголя, и инструментом увеличения теневого оборота алкогольной продукции", - говорит Литвинова.

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Как показывают исследования, потребителями нелегального алкоголя являются в большинстве потребители недорогого сегмента алкогольной продукции. При этом наибольший процент удорожания приходится именно на недорогую алкогольную продукцию.

"... государство, устанавливая минимальную цену на продукцию самого дешевого ценового сегмента на уровне среднего или даже премиум сегмента, самосоздает условия для того, чтобы потребитель дешевой водки увеличивал спрос на нелегально произведенную продукцию.

Необоснованное завышение цен на алкогольные напитки в условиях экономической, социальной и политической нестабильности в государстве будет иметь только негативные последствия - повышение цены не приведет к увеличению спроса на легально произведенную, но недоступную для обычного потребителя продукцию, а только перенаправит спрос такого потребителя на фальсифицированную водку неизвестного происхождения", - говорит эксперт о последствиях введения необоснованных МРЦ.

Сегодня минимальные цены на алкоголь являются существенно завышенным, еще раз контактирует Литвинова и добавляет, что само существование государственного регулирования цен на алкогольные напитки противоречит основным принципам государственной ценовой политики и нормам Закона Украины "О ценах и ценообразовании".

"Указанный закон прямо определяет, что государственно регулируемые цены вводятся на товары, которые оказывают определяющее влияние на общий уровень и динамику цен, имеют существенную социальную значимость, а также на товары, производимые субъектами, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке.

Также государственно регулируемые цены могут вводиться на товары субъектов хозяйствования, которые нарушают требования законодательства о защите экономической конкуренции. Ни к одной из указанных категорий товаров ликеро-водочные изделия не отнесены.

При этом Закон "О ценах и ценообразовании" прямо предусматривает, что государственная ценовая политика направлена на обеспечение противодействия злоупотреблению монопольным (доминирующим) положением в сфере ценообразования и на расширение сферы применения свободных цен.

Сохранение государственного регулирования цен на алкогольные напитки и каждое очередное повышение минимальных цен на алкоголь никоим образом не соответствует вышеприведенным положениям", - рассказала эксперт.

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Некоторые специалисты в качестве аргумента в пользу существования минимальных цен, говорят о том, что в отдельных странах Европы также существуют минимальные цены на алкогольные напитки. Однако, объясняет Литвинова, там они не являются необоснованно завышенными, как в Украине.

"Следует учитывать, что применение практики любой другой страны в нашем государстве должно происходить с учетом наших реалий. И если все статистические данные свидетельствуют о том, что минимальные цены на алкогольные напитки в Украине являются необоснованно завышенными, приводят к сокращению легального производства и уменьшению количества производителей, а также к увеличению теневого оборота алкоголя, очевидным является тот факт, что они не являются действенным инструментом регулированию алкогольного рынка", - резюмировала она.

Как писал УНН, в Украине заговорили о намерениях отменить МРЦ на алкогольную продукцию. Такую информацию подтвердил министр экономразвития Тимофей Милованов, однако, когда все же ожидать такого шага, пока не уточнил.