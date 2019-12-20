Перевірки алкоголю у санкціонованих точках продажу засвідчили його відповідність якості - Центр експертиз
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Алкогольні напої, що продаються у санкціонованих точках продажу, є якісними та безпечними. Про це у коментарі УНН розповіла керівник відділу тестування Центру експертиз “Тест” Ніна Кільдій, посилаючись на низку лабораторних досліджень, проведених Центром.
“Ми багато разів купували у санкціонованих точках продажу алкогольну продукцію, і відправляли її на дослідження. І в нашій практиці жодних кричущих порушень, які могли б нашкодити здоров’ю або життю споживача, в такій продукції виявлено не було”, — розповіла вона.
Експерти Центру тестували, зокрема, горілку, коньяки, вина і шампанське.
“По жодній з позицій порушень виявлено не було. Хіба що у випадку із коньяками траплялося, що кількість зірочок, вказана на етикетці, не відповідала витримці коньячного або виноградного спирту, з якого вироблено продукт. Але, тим не менше, це був харчовий безпечний до вживання спирт, а не щось незрозуміле, на що можна натрапити на оптових стихійних ринках”, — розповіла вона.
Тож, експерт радить купувати алкоголь виключно у санкціонованих точках продажу: супермаркетах, спеціалізованих магазинах тощо.
“Не за горами — Новий рік, і аби відсвяткувати його вдало, не варто купувати алкогольні напої на базарах, у сумнівних магазинах, і, тим паче, через інтернет. Виключення — офіційні сайти горілчаних, коньячних чи винних компаній. Якщо ж це просто сайт, на якому окрім телефону, немає жодних вихідних даних — це 100% майданчик для збуту фальсифікованих алкогольних напоїв”, — пояснила вона.
Як писав УНН, святковий алкгольний стіл (пляшка горілки, вина, коньяку та шампанського українського виробництва) обійдеться цьогоріч щонайменше у 378 грн.
Зауважимо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні належать такі лікеро-горілчані компанії, як “Баядера — Груп” , “Глобал Спірітс” (УДК), “ЛВН Лімітед”, ЛГЗ “Прайм” та ТОВ “Атлантіс”.