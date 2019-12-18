Новорічне застілля: порахували скільки доведеться витратити на алкоголь

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. До Нового 2020 року залишилося менш, ніж два тижні. Як правило, переважна більшість українців святкує його у родинному колі. Традиційним доповненням до святкового столу є алкогольні напої. Тож, УНН підрахував, у скільки, в середньому, обійдеться співвітчизникам алкоголь до новорічного свята.

Горілка

Так, сьогодні пляшка горілки українського виробництва об’ємом 0,5 л міцністю 40% коштує в середньому від 89 до 94 грн.

Мова, зокрема, про такі відомі ТМ, як “Житник”, “Prime”, “Хлібний Дар”, “Мороша”, “Козацька Рада” тощо.

Є й такі бренди, за які правлять 100 та більше гривень (окремі різновиди “Хортиці” або Nemiroff). Проте, експерти кажуть, що у такому випадку споживачі переплачують не за якість, а за рекламу, яку й закладають у ціну більш розрекламованого алкоголю.

Значно дорожче в українських торгових мережах коштує сьогодні горілка іноземного походження. Ціни за пляшку напою об’ємом 0,5 л міцністю 40%, в залежності від країни походження, варіюються у діапазоні від 139 грн до 400 грн.

Так, до прикладу, пляшка “Finlandia” коштує від 139 грн до 399 грн, польська горілка “Zubrowka Czarna” — близько 172 грн, латвійська “Stolichnaya” — 194 грн, литовська “Sobieski Platinum” — 169 грн.

Вина

Щодо вин, то їх вартість в українських супермаркетах досить різна, і залежить, як і у випадку із горілкою, від країни виробництва напою.

Так, пляшка вина вітчизняного виробництва об’ємом 700-750 мл та міцністю 13,6-14% коштує в середньому від 68 грн до 150 грн. Мова, зокрема, про такі ТМ: " Chateau Cotnar " (69 грн), " Vardiani Алазанська долина" (76 грн), “Коктебель” (70 грн), “Shabo Мускатне біле” (99 грн), “Інкерман Сапераві ординарне” (114 грн), тощо.

Поряд з цим, пляшка французького вина обійдеться українцям у 179 грн −4000 грн, пляшка італійського — у 269 грн — 373 грн, молдовського — у 200 грн — 270 грн.

Коньяк

Коньяки українського походження коштують в середньому 128 грн — 359 грн. Все залежить від кількості зірочок.

Щодо імпортованих коньяків, то їх ціни стартують від 155 грн і можуть сягати 1700 грн. Найдорожчі — французькі.

Шампанське

Вартість пляшки шампанського в українських супермаркетах об’ємом 750 мл та міцністю 13,5% коштує в середньому від 92 грн до 229 грн. Мова, зокрема, про такі ТМ: “Коктебель” (96-98 грн), “Oreanda” (99 грн), “Артемівське” (114 грн), “Shabo Classic” (229 грн). Поряд з цим, ціна за пляшку французького шампанського стартує від 319 грн, італійського — від 379 грн, іспанського — від 320 грн.

Таким чином, аби поставити на святковий стіл пляшку горілки, вина, коньяку та шампанського українського виробництва, доведеться витратити щонайменше 378 грн. Якщо мова про відповідні напої закордонного виробництва, то доведеться витратити утричі більше коштів — від 1 тис. 100 грн.

Як писав УНН, аби не придбати підробний алкоголь, українцям варто купувати спиртні напої у перевірених магазинах, зважати на зовнішній вигляд пляшки та наявність акцизної марки. Також експерти радять у жодному разі не купувати горілку у тетрапаках та пластиковій тарі, адже у такому разі, найвірогідніше, що йдеться про фальсифікат або ж контрафактну продукцію.

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