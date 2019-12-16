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Експерт про ТОП-3 ознаки паленої горілки: пластикова тара, продаж в наливайці та відсутність акцизної марки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Напередодні свят завжди зростає попит на алкогольну продукцію. Під час вибору такого товару принципове значення мають місце купівлі, тара та зовнішній вигляд, а також акцизна марка. Як не натрапити на підробку у коментарі УНН розповіла керівник відділу тестування Центру експертиз “Тест” Ніна Кільдій.

“Щодо алкогольної продукції і продуктів харчування також - місце купівлі має принципове значення. На стільки принципове, що у підсумку це може призвести не просто до отруєння, але й до смертельних випадків, якщо був використаний, наприклад, якийсь технічний спирт. Тому тут ризик дуже великий.

Перша і головна порада, якої варто дотримуватися, — це купувати продукцію лише у супермаркетах або у великих спеціалізованих алкогольних магазинах. Маленькі лотки десь на базарі, з вулиці — треба однозначно відмовлятися від купівлі такої продукції там.

Щодо інтернет-магазинів — там теж краще, певною мірою, втриматися, бо в інтернеті дуже багато продається фальсифікату і продукції незрозумілого походження. Так, є офіційні супермаркети, які представлені і в інтернеті, це одна справа, але якщо на сайті якогось алкогольного магазину ви не можете знайти фактичної адреси, а лише один телефон, і не ясно, хто є продавцем - однозначно не можна купувати таку продукцію”, - каже експерт.

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За словами Кільдій, у супермаркетах натрапити на фальшиву горілку складно.

“Ми свого часу проводили дуже багато досліджень по алкоголю у супермаркетах і страшних зауважень немає. Якщо ми говоримо про горілку - то це та позиція, де претензій взагалі не буває.

Якщо ми говоримо про коньяк - були порушення стосовно термінів витримки коньячних спиртів, трохи занижені зірочки були, але принаймні це був безпечний харчовий продукт.

По винах трапляються теж незначні проблеми, трагічно грубих – ні”, - розповіла вона.

Окрім місця купівлі алкогольної продукції, споживачам також радять звертати увагу на маркування та, обов'язково, на наявність акцизної марки.

“Треба, щоб було маркування і тільки державною мовою, якщо це іноземна продукція, то має бути додатково наклеєний стікер. Але якщо ви не можете знайти українською мовою жодного слова на етикетці - однозначно ні. Також, на алкоголі повинна бути акцизна марка. Це такі найпростіші елементи, які можуть вберегти споживача від проблем зі здоров'ям”, - зауважила Кільдій.

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Від купівлі алкоголю у пластиковій тарі або тетрапаках варто утриматися, радить експерт.

“Скло – краще”, - наголосила вона. І додала, що на купівлю алкогольного товару покупцю обов'язково мають видати розрахунковий документ.

“Якщо такого немає, то таку покупку не можна вважати легальною. А це може мати негативні наслідки для здоров'я. І це точно буде фальсифікат з точки зору ухиляння від сплати податків”, - зауважила Кільдій.

Загалом, порівнюючи із рештою продуктів харчування, у алкоголю дуже великі проблеми із фальсифікатом, констатує експерт.

“А технічний спирт - це сліпота або смерть. Ризик дуже великий, і він не вартий зекономлених грошей. Якщо цей тетрапак (мова про вино, а не горілку - ред.) реалізується у супермаркеті - там проблем немає, бо певний сегмент дійсно реалізується у тетрапаку. І там, як правило, продається не витримане молоде вино, але воно ж і відповідає своїй ціні, не більше”, - резюмувала Кільдій.

Зауважимо, що згідно з чинним законодавством України, горілку розливати пластикову тару або тетрапаки – заборонено.

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Як писав УНН, 14 грудня у Миколаївській області після вживання алкоголю у придорожній “наливайці” загинули два далекобійники. Ще трьох вдалося врятувати у лікарні – зараз вони вже виписані додому. Що саме вживали покійні — наразі встановлює слідство в рамках відкритого кримінального провадження.

На місці події правоохоронці вилучили пластикову тару зі вмістом рідини білого кольору та характерним запахом спирту. Допоки тривають експертизи – придорожнє кафе, де вечеряли покійні, поки продовжує працювати. Проте в поліції пообіцяли вирішити питання про його закриття після отримання результатів розтину загиблих. 

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