Эксперт о ТОП-3 признаках паленой водки: пластиковая тара, продажа в наливайке и отсутствие акцизной марки

"Относительно алкогольной продукции и продуктов питания также - место покупки имеет принципиальное значение. Настолько важное, что в итоге это может привести не просто к отравлению, но и к смертельным случаям, если был использован, например, какой-то технический спирт. Поэтому здесь риск очень велик.

Первый и главный совет, которого следует придерживаться, - это покупать продукцию только в супермаркетах или в крупных специализированных алкогольных магазинах. Маленькие лотки где-то на базаре, с улицы - надо однозначно отказываться от покупки такой продукции там.

Относительно интернет-магазинов - там тоже лучше, в определенной степени, удержаться, потому что в интернете очень много продается фальсификата и продукции непонятного происхождения. Да, есть официальные супермаркеты, которые представлены и в интернете, это одно дело, но если на сайте какого-то алкогольного магазина вы не можете найти фактического адреса, а только один телефон, и не ясно, кто является продавцом - однозначно нельзя покупать такую продукцию" , - говорит эксперт.

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По словам Кильдий, в супермаркетах найти фальшивую водку сложно.

"Мы, в свое время, проводили очень много исследований по алкоголю в супермаркетах и страшных замечаний нет. Если мы говорим о водке - это та позиция, где претензий вообще не бывает.

Если мы говорим о коньяке - были нарушения по срокам выдержки коньячных спиртов, несколько занижены звездочки были, но, по крайней мере, это был безопасный пищевой продукт.

По винам случаются тоже незначительные проблемы, трагически грубых - нет", - рассказала она.

Кроме места покупки алкогольной продукции, потребителям также советуют обращать внимание на маркировку и, обязательно, на наличие акцизной марки.

"Надо, чтобы была маркировка и только на государственном языке, если это иностранная продукция, то должен быть дополнительно наклеенный стикер. Но если вы не можете найти на украинском языке ни одного слова на этикетке - однозначно нет. Также, на алкоголе должна быть акцизная марка. Это такие простые элементы, которые могут уберечь потребителя от проблем со здоровьем", - отметила Кильдий.

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От покупки алкоголя в пластиковой таре или тетрапаках стоит воздержаться, советует эксперт.

"Стекло - лучше", - подчеркнула она. И добавила, что на покупку алкогольного товара покупателю обязательно должны выдать расчетный документ.

"Если такого нет, то такую покупку нельзя считать легальной. А это может иметь негативные последствия для здоровья. И это точно будет фальсификат с точки зрения уклонения от уплаты налогов", - отметила Кильдий.

В общем, сравнивая с остальными продуктами питания, у алкоголя "очень большие проблемы" с фальсификатом, констатирует эксперт.

"А технический спирт - это слепота или смерть. Риск очень велик, и он не стоит сэкономленных денег. Если этот тетрапак (речь о вине, а не водке - ред.) реализуется в супермаркете - там проблем нет, потому что определенный сегмент действительно реализуется в тетрапаке. И там, как правило, продается не выдержанное молодое вино, но оно же и соответствует своей цене, не больше", - резюмировала Кильдий.

Отметим, что согласно действующему законодательству Украины, водку разливать пластиковую тару или тетрапак - запрещено.

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Как писал УНН, 14 декабря в Николаевской области после употребления алкоголя в придорожной "наливайке" погибли два дальнобойщика. Еще троих удалось спасти в больнице - сейчас они уже выписаны домой. Что именно употребляли покойные - пока устанавливает следствие в рамках открытого уголовного производства.

На месте происшествия правоохранители изъяли пластиковую тару с содержанием жидкости белого цвета и характерным запахом спирта. Пока продолжаются экспертизы - придорожное кафе, где ужинали покойные, пока продолжает работать. Однако в полиции пообещали решить вопрос о его закрытии после получения результатов вскрытия погибших.