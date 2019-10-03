Двоє маленьких дітей потрапили до лікарні з алкогольним отруєнням
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Херсонській області, у селищі Чаплинка, двох малолітніх дітей доставили у лікарню з алкогольним отруєнням, інформує УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Повідомляється, що сьогодні у Чаплинське відділення поліції зателефонувала соцпрацівник. Жінка повідомила, що на вулиці двоє сусідських дівчаток віком 3 та 5 років перебувають у стані явного алкогольного сп’яніння.
Стан дітей викликав занепокоєння, тож поліцейські негайно відвезли їх до лікарні.
"В будинку, де мешкають дівчата, поліцейські виявили їх батька у стані сильного алкогольного сп’яніння, він був неконтактний. У кімнаті працівники поліції побачили пляшки вина, яким, можливо, і отруїлися діти, залишені без нагляду", - йдеться в повідомленні.
Як вказано, родина перебуває на обліку як така, що перебуває у складних життєвих обставинах.
"Мати дівчат на заробітках. У відношенні батька складено адміністративний протокол за ст.184 "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Подальшу долю дітей вирішуватимуть соціальні служби після вивчення ситуації та проведення низки перевірок", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, на Львівщині п'ятеро дітей отруїлись алкоголем.