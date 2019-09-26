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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На Львівщині п'ятеро дітей отруїлись алкоголем

Київ • УНН

 • 20252 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Самбірському районі Львівської області минулого тижня до лікарні потрапили п’ятеро неповнолітніх з симптомами гострого алкогольного отруєння, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

На Львівщині п'ятеро дітей отруїлись алкоголем

Як пише видання, у Самбірський відділ поліції 16 вересня надійшло повідомлення від медиків про те, що у місцеву лікарню з діагнозом “гостре алкогольне отруєння” госпіталізовано чотирьох місцевих школярів — трьох хлопців — двоє віком 12 років, одного 14-річного та дванадцятирічну дівчинку. 18 вересня у медичний заклад з таким самим діагнозом поступив сімнадцятирічний пацієнт — уродженець Одеської області, котрий навчається в одному з училищ на Самбірщині. Після курсу лікування усі неповнолітні були виписані з лікарні.

З усіма школярами працівники ювенальної превенції провели профілактичні бесіди, а їх батьків притягнули до адміністративної відповідальності за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

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Окрім того поліцейські встановили, що студенту училища спиртне купив 51-річний мешканець Самбірського району. На нього складено адміністративний протокол за ст.185 (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння) КУпАП, що передбачає накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На самого студента складено адмінпротокол за ч.1 ст.178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП, за що передбачено попередження або накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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