Во Львовской области пятеро детей отравились алкоголем
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Самборском районе Львовской области на прошлой неделе в больницу попали пятеро несовершеннолетних с симптомами острого алкогольного отравления, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, в Самборский отдел полиции 16 сентября поступило сообщение от медиков о том, что в местную больницу с диагнозом "острое алкогольное отравление" госпитализированы четверо местных школьников - трех ребят - двое в возрасте 12 лет, одного 14-летнего и двенадцатилетнюю девочку. 18 сентября во медицинское учреждение с таким же диагнозом поступил семнадцатилетний пациент - уроженец Одесской области, который учится в одном из училищ в Самбирском районе. После курса лечения все несовершеннолетние были выписаны из больницы.
Со всеми школьниками работники ювенальной превенции провели профилактические беседы, а их родителей привлекли к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
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Кроме того полицейские установили, что студенту училища спиртное купил 51-летний житель Самборского района. На него составлен административный протокол по ст.185 (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения) КоАП, предусматривающей наложение штрафа от шести до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан.
На самого студента составлен админпротокол по ч.1 ст.178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП, за что предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.