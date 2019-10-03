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Двое маленьких детей попали в больницу с алкогольным отравлением

Киев • УНН

 • 15153 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Херсонской области, в поселке Чаплынка, двух малолетних детей доставили в больницу с алкогольным отравлением, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Двое маленьких детей попали в больницу с алкогольным отравлением

Сообщается, что сегодня в Чаплинское отделения полиции позвонила соцработник. Женщина сообщила, что на улице двое соседских девочек в возрасте 3 и 5 лет находятся в состоянии явного алкогольного опьянения.

Состояние детей вызвал беспокойство, поэтому полицейские немедленно отвезли их в больницу.

"В доме, где живут девушки, полицейские обнаружили их отца в состоянии сильного алкогольного опьянения, он был неконтактный. В комнате работники полиции увидели бутылки вина, которым, возможно, и отравились дети, оставленные без присмотра", - говорится в сообщении.

Как указано, семья состоит на учете как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Мать девушек на заработках. В отношении отца составлен административный протокол по ст.184 "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Дальнейшую судьбу детей будут решать социальные службы после изучения ситуации и проведения ряда проверок", - отметили в полиции.

Напомним, во Львовской области пятеро детей отравились алкоголем.

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