Милованов підтвердив плани щодо скасування "алкогольного" МРЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов прокоментував вірогідну відмову Україною від практики встановлення мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкогольну продукцію. Про це він повідомив, 3 грудня, у ході брифінгу, передає УНН.
Милованов нагадав, що дане питання днями коментував його заступник — Тарас Висоцький. І додав, що у питанні недоцільності подальшого встановлення МРЦ на алкогольну продукцію — у міністерстві мають єдину позицію.
“Ми є однією командою... Позиція, озвучена Тарасом Миколайовичем, є нашою спільною, усі офіційні заяви членів нашої команди попередньо узгоджені та обговорені”, — сказав він.
За словами ж Висоцького МРЦ на алкоголь будуть непотрібними через реформу спиртової галузі, яка вже розпочата.
Саме тому, у майбутньому їх буде скасовано.
“Логічно, що після реалізації законодавчої ініціативи щодо демонополізації спиртової галузі і запуску приватного сектору має відбуватися ринкове регулювання, і доцільності у такому інструменті (встановлення МРЦ на алкогольні напої — ред.) не буде. Тому так, відмовитися (від МРЦ на алкогольні напої — ред.) можемо, по мірі демонополізації галузі”, — сказав раніше Висоцький.
Нагадаємо, востаннє МЕРТ пропонував переглянути МРЦ на алкогольні напої у бік підвищення в червні поточного року. Проект відповідного рішення був розроблений командою Гройсмана і передбачав підвищення роздрібних цін на горілку та лікеро-горілчані вироби на 11%, на вина — на 7,4 — 10,2%.
Загалом, МРЦ в Україні встановлюють з 2008 року. МРЦ на пляшку 0,5 горілки сьогодні становить 89,4 грн, на пляшку вина 0,7 — 42 грн, ігристого — 89 грн. Передбачалося, що у разі прийняття пропозиції МЕРТ за уряду Гройсмана, горілка мала би подорожчати до 99 грн за пляшку.
Експерти та економісти, у свою чергу, наголошують на тому, що саме МРЦ провокує збільшення фальсифікату на алкогольному ринку. А зацікавленими в МРЦ називають вітчизняних горілчаних монополістів.