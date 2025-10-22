Пожежу в багатоповерхівці Дніпровського району Києва зупинено: 10 людей врятовано, 1 загиблий
Київ • УНН
В Дніпровському районі Києва локалізовано пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники евакуювали 10 людей та виявили тіло однієї загиблої особи.
Пожежу в багатоповерхівці Дніпровського району міста Києва вдалося зупинити. Рятувальники евакуювали 10 людей і знайшли тіло однієї загиблої особи. На місці продовжують працювати екстрені служби. Про це інформує Київський міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
У середу, 22 жовтня о 06:05 мер Києва повідомив, що пожежу в багатоповерховому будинку в Дніпровському районі локалізували.
Всі служби працюють на місці. Врятували 10 людей. За попередніми даними, виявили тіло 1 загиблого
"Виїхали екстрені служби також в Дарницький район, де, попередньо, загоряння в нежитловій будівлі", - додав він.
Нагадаємо
У ніч проти 22 жовтня Київ був атакований балістикою. У місті після вибухів було зафіксовано пожежі та уламки ракет в різних районах. Міська влада повідомляла про виклик медиків. За попередньою інформацією, наслідки обстрілу у Києві були зафіксовані щонайменше в трьох районах: Голосіївському, Печерському та Дніпровському.
росія вчергове атакувала Київ: загинула людина, у місті численні пожежі22.10.25, 04:54 • 598 переглядiв