Пожар в многоэтажке Днепровского района Киева остановлен: 10 человек спасены, 1 погибший

00:40 • 4802 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21:57 • 17420 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 22632 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 20975 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 23784 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 29653 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 43520 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 24214 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 23363 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 24329 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Во Франции озвучили стоимость украшений, похищенных из Лувра21 октября, 17:52 • 5646 просмотра
Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа21 октября, 21:03 • 8818 просмотра
В Киеве взрывы: работает противовоздушная оборона22:19 • 10251 просмотра
россияне атаковали Киев баллистикой, зафиксирован пожар – Кличко22:30 • 4262 просмотра
Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев22:59 • 10124 просмотра
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 43520 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 50056 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 48485 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 53650 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 110510 просмотра
Дональд Трамп
Марко Рубио
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Николя Саркози
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Белый дом
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 13271 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 28792 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 39241 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 30282 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 86398 просмотра
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
BFM TV
Крылатая ракета Storm Shadow

Пожар в многоэтажке Днепровского района Киева остановлен: 10 человек спасены, 1 погибший

Киев • УНН

 • 586 просмотра

В Днепровском районе Киева локализован пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали 10 человек и обнаружили тело одного погибшего.

Пожар в многоэтажке Днепровского района Киева остановлен: 10 человек спасены, 1 погибший

Пожар в многоэтажке Днепровского района города Киева удалось остановить. Спасатели эвакуировали 10 человек и нашли тело одного погибшего. На месте продолжают работать экстренные службы. Об этом информирует Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

В среду, 22 октября в 06:05 мэр Киева сообщил, что пожар в многоэтажном доме в Днепровском районе локализовали.

Все службы работают на месте. Спасли 10 человек. По предварительным данным, обнаружили тело 1 погибшего

- говорится в сообщении.

"Выехали экстренные службы также в Дарницкий район, где, предварительно, возгорание в нежилом здании", - добавил он.

Напомним

В ночь на 22 октября Киев был атакован баллистикой. В городе после взрывов были зафиксированы пожары и обломки ракет в разных районах. Городские власти сообщали о вызове медиков. По предварительной информации, последствия обстрела в Киеве были зафиксированы по меньшей мере в трех районах: Голосеевском, Печерском и Днепровском.

Россия в очередной раз атаковала Киев: погиб человек, в городе многочисленные пожары22.10.25, 04:54 • 596 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев