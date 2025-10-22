Пожар в многоэтажке Днепровского района Киева остановлен: 10 человек спасены, 1 погибший
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева локализован пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали 10 человек и обнаружили тело одного погибшего.
Пожар в многоэтажке Днепровского района города Киева удалось остановить. Спасатели эвакуировали 10 человек и нашли тело одного погибшего. На месте продолжают работать экстренные службы. Об этом информирует Киевский городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Подробности
В среду, 22 октября в 06:05 мэр Киева сообщил, что пожар в многоэтажном доме в Днепровском районе локализовали.
Все службы работают на месте. Спасли 10 человек. По предварительным данным, обнаружили тело 1 погибшего
"Выехали экстренные службы также в Дарницкий район, где, предварительно, возгорание в нежилом здании", - добавил он.
Напомним
В ночь на 22 октября Киев был атакован баллистикой. В городе после взрывов были зафиксированы пожары и обломки ракет в разных районах. Городские власти сообщали о вызове медиков. По предварительной информации, последствия обстрела в Киеве были зафиксированы по меньшей мере в трех районах: Голосеевском, Печерском и Днепровском.
Россия в очередной раз атаковала Киев: погиб человек, в городе многочисленные пожары22.10.25, 04:54 • 596 просмотров