Пожежа в одеському коледжі: тіла п'ятьох людей досі не ідентифіковано
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Тіла п'ятьох людей, знайдених під завалами в одеському коледжі після пожежі, на ранок середи не ідентифіковано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Станом на 7 годину 11 грудня відкритого вогню не спостерігається. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи та роботи з демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі", - зазначили у відомстві.
У ДСНС нагадали, що під час пошукових робіт виявлено тіла 10 загиблих осіб. "Тіла 5 осіб не ідентифіковано", - додали у відомстві.
Всього внаслідок пожежі загинуло 12 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 9 осіб.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла - одне о о 00:35, інше - о 5:15.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У справі вже є перші підозрювані.