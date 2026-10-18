Пожежа на військовій базі в Канаді забрала життя кількох людей

У суботу, 17 жовтня, на великій військовій базі CFB "Вейнрайт" в Канаді сталась масштабна пожежа, внаслідок якої загинули кілька людей, також є потерпілі. Про це повідомляє CBC, передає УНН.

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Водночас точна кількість загиблих і постраждалих наразі невідома.

Влада Едмонтона оголосила протокол реагування "код помаранчевий", щоб забезпечити допомогу великій кількості пацієнтів, які надходили з бази, а населенню було рекомендовано уникати відвідування відділення невідкладної допомоги лікарні Університету Альберти - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Сили оборони України у ніч на 18 жовтня уразили одразу кілька об'єктів нафтової та цифрової інфраструктури рф. Безпілотники FP-1 уразили дата-центр "ВКонтакте", нафтобазу "Ручьи" та петербурзький нафтовий термінал із пропускною спроможністю 12,5 млн тонн на рік.