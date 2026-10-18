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Пожар на военной базе в Канаде унес жизни нескольких человек

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

На базе CFB "Вейнрайт" в Канаде вспыхнул масштабный пожар. Точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно.

Пожар на военной базе в Канаде унес жизни нескольких человек

В субботу, 17 октября, на крупной военной базе CFB "Вейнрайт" в Канаде произошёл масштабный пожар, в результате которого погибли несколько человек, также есть пострадавшие. Об этом сообщает CBC, передаёт УНН.

Подробности

В то же время точное количество погибших и пострадавших пока неизвестно.

Власти Эдмонтона объявили протокол реагирования "оранжевый код", чтобы обеспечить помощь большому количеству пациентов, поступавших с базы, а населению рекомендовали избегать посещения отделения неотложной помощи больницы Университета Альберты

- говорится в сообщении.

Напомним

Силы обороны Украины в ночь на 18 октября поразили сразу несколько объектов нефтяной и цифровой инфраструктуры рф. Беспилотники FP-1 поразили дата-центр "ВКонтакте", нефтебазу "Ручьи" и петербургский нефтяной терминал с пропускной способностью 12,5 млн тонн в год.

Евгений Устименко

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