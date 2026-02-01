Повний сніжний Місяць у лютому освітить небо: коли і як його побачити

Цього тижня на небі можна буде спостерігати повний Місяць у лютому, відомий як сніжний. Пік повні припаде на неділю, коли супутник Землі виглядатиме майже повністю освітленим поблизу горизонту. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

За данними видання, повний Місяць досягне свого піку о 17:09 за східним часом у неділю, ближче до заходу Сонця. У цей момент він буде низько на східному небі та виглядатиме найбільш повним.

Водночас, за словами, місяць виглядатиме повним також у суботу та понеділок.

Виходьте та подивіться на нього, коли він повний, коли він частково повний, і вивчіть його географію - зазначив керівник лабораторії планетарних досліджень NASA Ноя Петро.

Повний Місяць у лютому має назву сніжний Місяць через сильні снігопади, характерні для цього періоду в деяких регіонах Північної Америки. Інші традиційні назви включають мокрий Місяць, вітряний Місяць та воронячий Місяць.

Повні Місяці та затемнення у 2026 році

У 2026 році спостерігачів чекає ще низка повних Місяців, зокрема:

3 березня - Місяць черв’яка;

1 квітня - Рожевий Місяць;

1 травня - Квітковий Місяць;

31 травня - Блакитний Місяць;

29 червня - Полуничний Місяць;

29 липня - Місяць Оленя;

28 серпня - Місяць осетра;

26 вересня - Жнивний Місяць;

26 жовтня - Місяць Мисливця;

24 листопада - Бобровий Місяць;

23 грудня - Холодний Місяць.

Крім того, 3 березня над Азією, Австралією, островами Тихого океану та Америкою буде видно повне місячне затемнення. Під час такого явища Місяць проходить через тінь Землі та набуває червоного відтінку, через що його часто називають "кривавим".

Також з 27 по 28 серпня відбудеться часткове місячне затемнення, яке можна буде спостерігати в Америці, Європі, Африці та Західній Азії.

