Україна готується до нового різкого похолодання: якою буде погода у перший день лютого
Київ • УНН
1 лютого в Україні очікується значне зниження температури повітря, опадів не передбачається. На дорогах можлива ожеледиця, вітер північний.
У неділю, 1 лютого, на більшості території України очікуються суттєве зниження температури повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів у перший день лютого не передбачається.
Холодна погода з температурою вдень 12-17° морозу; на Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині 9-14° морозу; у південних областях 4-9° морозу; в Криму та Закарпатті 1-6° морозу (вдень на Закарпатті місцями близько 0°)
Метеорологи також попереджають, що на дорогах країни місцями очікується ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -16°...-14°.
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року25.01.26, 10:49 • 18244 перегляди