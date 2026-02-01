$42.850.00
31 січня, 17:53 • 15201 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 29120 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 21334 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 21760 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 19582 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 13663 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 12352 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 6856 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11580 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 19027 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Україна готується до нового різкого похолодання: якою буде погода у перший день лютого

Київ • УНН

 • 24 перегляди

1 лютого в Україні очікується значне зниження температури повітря, опадів не передбачається. На дорогах можлива ожеледиця, вітер північний.

Україна готується до нового різкого похолодання: якою буде погода у перший день лютого

У неділю, 1 лютого, на більшості території України очікуються суттєве зниження температури повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів у перший день лютого не передбачається.

Холодна погода з температурою вдень 12-17° морозу; на Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині 9-14° морозу; у південних областях 4-9° морозу; в Криму та Закарпатті 1-6° морозу (вдень на Закарпатті місцями близько 0°)

- йдеться у повідомленні.

Метеорологи також попереджають, що на дорогах країни місцями очікується ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

У Києві та області в неділю буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -16°...-14°.

Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року25.01.26, 10:49 • 18244 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр